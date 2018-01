Kolen worden voorgelezen door kolenoverschot: "Ik voel dat ze het leuk vinden"

AMSTERDAM - (AT5) Dankzij een goede zomer was de kolenoogst fantastisch afgelopen jaar. Cultuurinstelling Mediamatic aan de Dijksgracht vraagt op een bijzondere manier aandacht voor het kolenoverschot: Russisch kunstenares Anastasia Loginova las daarom voor aan ruim zesduizend kilo kool.

Het boek dat wordt voorgelezen is Anna Karenina van Lev Tolstoj. "Ik lees nu dat haar echtgenoot er achter komt dat ze vreemd gaat, en hij is nu bij de advocaat omdat hij wil scheiden. Ik weet niet of de kolen hiervan houden, maar ja. Wat negentiende-eeuws geroddel voor ze", vertelt kunstenares Anastasia Loginova.

Anna communiceerde al eerder met de plantenwereld: "Ze praten niet volgens mij, maar ik kan een bepaalde aanwezigheid voelen. Hun energie. Ik voel dat ze het waarschijnlijk leuk vinden."

Groeien als kool

Kunst- en Cultuurinstelling Mediamatic organiseert deze winter allerlei activiteiten rond de kool: "We hadden een heel goede zomer vorig jaar. Dus in heel West-Europa is de kooloogst uitzonderlijk goed. En dan gebeurt er iets raars waardoor de kool dan waardeloos wordt."

De vraag naar kool blijft namelijk hetzelfde en daarom konden boeren hun kool aan de straatstenen niet kwijt. Nu zitten ze dus met miljoenen kilo's perfecte kolen waar niets mee gebeurt.

Kolen voor een prikkie

Zo'n tienduizend kilo kwam bij Mediamatic terecht, dat aandacht voor die verspilling wil: "Het past in een veel bredere herontdekking van natuur en aandacht voor natuur en het gevoel dat we met pure exploitatie van natuur een beetje een kaal leven aan het leiden zijn."

Anna hoopt de komende tijd het boek uit te kunnen lezen voor de kolen, en wie honger heeft gekregen: de schoongemaakte kolen zijn voor een euro op te halen, alle opbrengsten gaan naar de boeren.