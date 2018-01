Deel dit artikel:











Naast Tata Steel Chess ook bijzonder schaaktoernooi in Wijk aan Zee: "De gastvrijheid en de vriendschap staan voorop" Foto: NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - Al bijna twintig jaar is het een traditie om tijdens het Tata Steel Chess Tournament een alternatief schaaktoernooi te organiseren tussen diverse steden in Europa. In januari komt er daarom steevast een vrolijke delegatie naar Wijk aan Zee om met elkaar te spelen, maar bovenal voor de gezelligheid.

De Tsjechen, Grieken en Duitsers verblijven tijdens Cultural Village bij de inwoners van Wijk aan Zee. "Dat is het ook belangrijkste, die wederzijdse vriendschap en gastvrijheid. Onze buitenlandse gasten moeten zich welkom voelen", aldus organisator Dennis Krassenburg. En daarnaast wordt er natuurlijk ook een fanatiek potje geschaakt, in een hal vlakbij het 'echte' Tata Steel Chess-toernooi. Of de Duitsers er met de overwinning vandoor gaan? "Absoluut niet", lacht Dennis. "Dat gaat niet gebeuren."