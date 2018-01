Deel dit artikel:











Brand in vermoedelijk gestolen bestelbus op parkeerterrein in Westknollendam Foto: Inter Visual Studio / Erik van Klaveren Foto: Inter Visual Studio / Erik van Klaveren Foto: Inter Visual Studio / Erik van Klaveren

WESTKNOLLENDAM - Op een parkeerterrein in Westknollendam is een bestelbusje in brand gestoken. De politie vermoedt dat het voertuig is gestolen en dat de dieven op deze manier hebben geprobeerd om van hun buit af te komen.

De brand brak iets na zeven uur uit op het terrein aan de Piet Kuiperlaan. Dankzij een tip van een vrachtwagenchauffeur was de brandweer er snel bij, waardoor het busje van buiten geen schade heeft. De binnenkant van het voertuig is wel flink verwoest door het vuur en de rook.