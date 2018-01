Beste schakers ter wereld gaan basketballen in IJmuiden

IJMUIDEN - AMSTERDAM Deelnemers van het Tata Steel schaaktoernooi gaan donderdag basketballen. De wereldtoppers krijgen ter ontspanning een clinic van basketbalvereniging Akrides.

Akrides dolenthousiast

Thierry van den Akker, voorzitter van Akrides uit IJmuiden, heeft vroeger zelf veel geschaakt en was meteen enthousiast toen het idee ter sprake kwam. "De combinatie is leuk. Topsporters die onze sport willen doen. Natuurlijk wil je daaraan meewerken", zegt Van den Akker (foto) in de uitzending van NH Sport.

Ook coach van het eerste team Bert Samson zag het meteen zitten. "Ik stond meteen te springen. Ik vind het bijzonder. Het is toch het Wimbledon van het schaken. Dat we met die mannen aan de gang gaan op een sportveld lijkt me hartstikke leuk."

3-tegen-3

Simons geeft donderdag de clinic. "We gaan een goede warming-up doen", vertelt de coach. "Daarna gewoon lekker 3-tegen-3 basketballen. Ik geef ze vervolgens ook wat braintraining, dat zullen schakers wel interessant vinden."

Publiek is welkom

Welke schakers er gaan basketballen is nog niet bekend. "Ik hoop dat ze allemaal komen", spreekt Simons uit. "Schakers zitten niet meer achter de whisky en dikke sigaren tegenwoordig. Ze zijn gewoon heel serieus met hun sport bezig." Van den Akker komt kijken, maar doet niet mee: "Er is ook nog plek voor publiek. We spelen in Sporthal Zeewijk van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom."

