Sportclub met ballen: Blauw-Wit droomt van een multicultureel korfbalteam

AMSTERDAM - Een Turks of Marokkaans team in de jeugd daar droomt men van bij AKC Blauw-Wit. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag bij zijn bezoek aan de vereniging in Amsterdam achter.

"We hebben in de jeugd veel kinderen van buitenlandse afkomst die in de wijk wonen", laat Machteld Schreuders weten. Schreuders is al tientallen jaren betrokken bij AKC Blauw-Wit in tal van hoedanigheden. "Blauw-Wit is een mooie, gezellige club. Iedereen is welkom".

Topscorer aller tijden:

Tijdens zijn bezoek aan de Amsterdamse korfbalclub ontkwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis er niet aan om ook de topscorer aller tijden, Marc Broere, aan de tand te voelen. Vorige week verbeterde hij het doelpuntenrecord en zette het op 1355 doelpunten. "Mijn geheim? Enorm veel schottrainingen doen en hopen dat de bal goed aangespeeld wordt vanuit de assist. Dan goed schieten en dan komt het goed", legt hij uit. "Blauw-Wit is een kleine familievereniging met altijd veel vechtlust in de selectie". Ook in de wedstrijd tegen KZ was Broere aardig op dreef, al na 12 seconden kon hij weer een doelpunt bijschrijven. In totaal schoot hij deze middag acht keer raak, waarvan zes strafworpen.

Manusje van alles:

Dat korfbal een echte familiesport is blijkt wel uit het feit dat de schoonvader van Broere, Joop Haenen, ook al jaren betrokken is binnen de vereniging. "Ik ben al 31 jaar lid en vanaf het begin heb ik een hamer in mijn handen gehad". Haenen was betrokken bij de bouw van de sporthal en zorgt er ook voor dat het er in de kantine altijd gezellig uitziet. Hij is zeer trots op zijn schoonzoon die dus recordhouder is qua doelpunten. Er is wel één smetje op zijn carrière. "Het is jammer dat hij nooit is uitgekozen voor het Nederlands team, want het is de meest spectaculaire korfballer van Nederland".

Zoals gewoonlijk dook Dennis Nieuwenhuis ook bij Blauw-Wit de keuken in. Na een zorgvuldige keuring gaf hij het broodje kroket een mooie 8,5, waarmee het net buiten de top van de ranglijst viel.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op NH Radio. Volgende week is Dennis te gast bij de Alkmaarsche IJsclub.