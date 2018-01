Blauw-Wit wint streekderby van KZ

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit hebben in de eigen hal in Amsterdam gewonnen van Koog-Zaandijk. Na de 18-14 ruststand werd het uiteindelijk 28-26.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Marc Broere voor zijn thuispubliek gehuldigd omdat hij sinds vorige week all-time topscorer van de Korfbal League is.

Lees ook: Marc Broere: "Het echte geheim van mijn record hou ik voor me"

In de eerste helft van het duel tegen Koog-Zaandijk nam Blauw-Wit een voorsprong, mede omdat de ploeg veel strafworpen mocht nemen. Bij de rust stond de ploeg van coach Barry Schep daardoor met 18-14 voor. De maximale voorsprong van de Amsterdammers bedroeg zeven punten. Aan het eind van de tweede helft kon KZ nog terugkomen doordat Blauw-Wit wat minder doelgericht was, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor de Amsterdammers: 28-26.

"Goed gespeeld"

Blauw-Wit coach Barry Schep concludeerde na afloop dat zijn ploeg goed had gespeeld, op die laatste tien minuten na waarin de doelgerichtheid ontbrak.

"Cruciale wedstrijd"

Coach Wim Bakker van KZ vond het een teleurstellende wedstrijd. "Ik denk dat we het in de eerste helft hebben laten liggen. Het was een cruciale wedstrijd voor ons. Ik had hoog ingezet op deze wedstrijd, want hadden we hem gewonnen dan hadden we op een play-off-plek gestaan en nu horen we in het rechter rijtje." Bakker vond ook dat zijn spelers beter om hadden moeten gaan met de scheidsrechter, waarvan bekend is dat hij snel strafworpen geeft.

Blauw-Wit stijgt door de winst naar de derde plek in de Korfbal League met twaalf punten uit negen duels. KZ blijft zesde met acht punten uit negen wedstrijden.