De Dijk wint eindelijk weer eens Foto: Pro Shots/David van Haren Foto: Pro Shots/David van Haren Foto: Pro Shots/David van Haren

AMSTERDAM - GROESBEEK Na vier verliespartijen op rij heeft De Dijk eindelijk weer eens gewonnen. In Groesbeek werd het tegen De Treffers 2-1 voor de de Amsterdammers. De Dijk heeft nog zo weinig spelers over dat Olaf Lindenbergh van stal was gehaald om op de bank plaats te nemen.

45’ 0-1 Adham el Idrissi

50’ 0-2 Robert Verschraagen

90+1’ 1-2 Bas Hendriks Opstelling De Treffers: Kornelis; Sirvania, van Riel, J. Janssen; Eltink (Heeskkers/59), Hendriks, Gijzen (Langeveld/59), R. Janssen, Maertzdorf; de Bondt (Op Den Camp/72), Badjeck Opstelling De Dijk: Pistoor; Tol, Kuipers, Schilder, Westmaas, Baten, Verschraagen, Wiltenburg, Zwarthoed, El Idrissi, Tuijp