Lichaam gevonden bij Amsterdamse gracht, politie gaat uit van ongeluk

AMSTERDAM - (AT5) In het water van de Singelgracht is ter hoogte van café Waterkant vanmiddag een lichaam gevonden. Een woordvoerder kon alleen zeggen dat het een 30-jarige man betreft.

Het lichaam werd rond half vier opgemerkt aan de kant van de Marnixstraat door een voorbijganger. De politie heeft de hele middag nog onderzoek gedaan naar de vondst.

"We weten wie het is, de familie is op de hoogte gesteld", zegt een woordvoerder. "We denken niet dat hij door een misdrijf is omgekomen. We gaan uit van een noodlottig ongeluk."