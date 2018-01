Deel dit artikel:











Lichaam gevonden bij Amsterdamse gracht, politie doet onderzoek Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In het water van de Singelgracht in Amsterdam is ter hoogte van café Waterkant vanmiddag een lichaam gevonden. Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de identiteit of doodsoorzaak van het slachtoffer.

Het lichaam werd rond half vier opgemerkt aan de kant van de Marnixstraat door een voorbijganger. De politie doet momenteel onderzoek naar de vondst.