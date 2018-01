Deel dit artikel:











Vermiste Emiel (62) uit Almere mogelijk gezien in Huizen Foto: Facebook / Politie Almere Stad

HUIZEN - De politie Huizen roept mensen op om uit te kijken naar de 62-jarige Emiel. De man vertrok afgelopen vrijdag in overspannen toestand vanuit zijn huis in Almere. Mogelijk is hij nu gespot in Huizen.

De politie in Almere laat weten 'met spoed op zoek te zijn'. Vrijdagochtend om 06.15 uur vertrok Emiel te voet en zonder spullen uit zijn huis. Hij zou 'in overspannen toestand' verkeren. De familie hoopt dat mensen naar hem uitkijken. Signalement

Emiel is tenger, ongeveer 1.80 meter lang en heeft grijze krullen. Hij heeft een pigmentvlek boven zijn rechterwenkbrauw en draagt een bril. Vermoedelijk draagt hij een lichte spijkerbroek, een lichtkleurige bodywarmer en bruinkleurige sneakers. De politie verzoekt mensen om 112 te bellen als ze Emiel zien of weten waar hij verblijft.