Lichaam van vermiste man gevonden in Almere Foto: Shutterstock

HUIZEN - Het lichaam van de vermiste man uit Almere, die mogelijk was gespot in Huizen, is gevonden. Hij werd sinds vrijdag vermist.

Het stoffelijk overschot is gevonden bij het Surfstrand in Almere Haven. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.