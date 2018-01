Hoofddorper wil 'polderdichter' worden: "Het brengt mensen samen"

HAARLEMMERMEER - Een stadsdichter, maar dán van de polder. Eric Zindel heeft er zijn missie van gemaakt. Hij wil de eerste polderdichter worden van de Haarlemmermeer.

"Het leeft hier te weinig. We hebben meer 'schwung' nodig in de gemeente," zegt de Hoofddorper. Hij bedacht het idee van een eigen dichter, die zou schrijven over de schoonheid en de gebeurtenissen in de regio.

"Sommige dingen worden niet goed begrepen door mensen", vertelt hij. "Mensen zijn stil, leven langs elkaar. Een dichter brengt mensen samen, het verbindt. Een polderdichter leek mij een ultieme kans om mensen bij elkaar te brengen."

Wedstrijd

Na een interview in het Haarlems Dagblad, ging het balletje rollen. De gemeente reageerde enthousiast. De bibliotheek Haarlemmermeer organiseert nu een wedstrijd voor de erebaan van polderdichter.

Ook in het centrum van Hoofddorp wordt er enthousiast gereageerd. Zo zien de Haarlemmermeerders genoeg onderwerpen om over te dichten. "Haarlemmermeer heeft een rijke historie", reageert een jonge vrouw. "Ik vind het een leuk idee!"

Vakjury

Een vakjury beslist 31 januari wie polderdichter wordt en een aanstelling krijg voor twee jaar. "Het maakt mij niet uit of ik het word, of een ander", zegt Eric. "Als het maar gaat leven."