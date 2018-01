Marc Broere: "Het echte geheim van mijn record hou ik voor me"

AMSTERDAM - Marc Broere speelt al lang korfbal bij Blauw-Wit in Amsterdam. Vorige week onttroonde hij Jos Roseboom als all-time topscorer van de Korfbal League. Hij gaat nu aan de leiding met 1355 doelpunten en daar zullen er vanmiddag in de streekderby tegen KZ vast nog wel een paar bijkomen.

Volgens sommige korfbalvolgers had Broere het record al eerder in handen. Hij zou zeven goals meer hebben gescoord, maar dat moet nog eens goed uitgezocht worden.

Broere denkt dat hij het record nog wel twee of drie jaar in handen zal hebben. Hij ziet in Amsterdammer Mick Snel, spelend bij TOP in Sassenheim, zijn opvolger.