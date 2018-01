Deel dit artikel:











Brand Velsen-Noord onder controle: brandweer blust na en sloopt pand Foto: HFV Photo Services

VELSEN-NOORD - VELSEN-NOORD De brand in het voormalig conferentiecentrum van Hoogovens aan de Bleyenhoevelaan in Velsen-Noord is onder controle. Het pand is verwoest, maar er is niemand gewond geraakt.

De brand in het slooppand brak rond 8.00 uur uit, waarna de vlammen al snel uit het pand sloegen. De dikke rookwolken die daarbij vrijkwamen, trokken over de woonwijk ten westen van het pand richting de sluizen van IJmuiden. Lees ook: Zeer grote uitslaande brand in slooppand Velsen-Noord: houd ramen en deuren dicht Hoewel het pand - dat ook nog enige tijd in gebruik was als cultureel centrum - ruim tien jaar geleden werd gekraakt, wist de Veiligheidsregio Kennemerland al snel na het uitbreken van de brand dat er niemand aanwezig was. Tekst loopt door onder video: De omgeving werd afgezet, maar evacuatie van omwonenden bleek niet nodig. Wel kregen zij - onder meer via een NL-Alert - het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Asbest

In de loop van de ochtend meldde de Veiligheidsregio dat een asbestsaneerder sinds vorig jaar oktober bezig is met het verwijderen van de kankerverwekkende stof. Hoewel er asbest is vrijgekomen, zijn er alleen sporen van de kankerverwekkende stof op het terrein zelf gevonden. In opdracht van de gemeente is een gespecialiseerd bedrijf een vervolgonderzoek gestart.



Lees ook: Asbest aanwezig in brandend pand Velsen-Noord Bewoners met vragen konden terecht bij buurtcentrum De Stek aan de Heijerweg, maar van die mogelijkheid werd nauwelijks gebruikgemaakt. Toen rond 13.30 uur het NL-Alert werd ingetrokken, werd ook de opvanglocatie gesloten. Inmiddels is vuur onder controle, maar de brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met nablussen. Om te voorkomen dat het vuur door smeulende resten weer oplaait, worden delen van het pand afgebroken. Het terrein wordt daarom afgezet met hekken.