Handballers naar play-offs voor WK na winst op België

VOLENDAM - SITTARD De Nederlandse handballers hebben zich geplaatst voor de play-offs om een plek op het WK. Dat deed de ploeg van coach Erlingur Richarsson door met 33-30 te winnen van België in een uitverkochte en kolkende sporthal in Sittard.

Door de zege eindigt Nederland als eerste in groep 5 en mag de ploeg proberen in juni via de play-offs plaatsing voor het WK af te dwingen. Wie de tegenstander in de play-offs wordt is nog niet bekend. De play-offs gaan over twee duels en voor de winnaar ligt er een ticket klaar voor het WK in januari 2019 in Denemarken en Duitsland.

Alleen Turkije uit verloren

De handballers wonnen vijf van de zes groepswedstrijden. Alleen uit tegen Turkije werd verloren. Een gelijkspel tegen België had zondag in Sittard al volstaan voor de groepswinst, maar de mannen van Richardsson zorgden voor een passend slot van de kwalificatiereeks.

Eijlers weer sterk

In het beslissende duel tegen België sloeg de ploeg in de eerste helft een gat van vijf doelpunten. Keeper Gerrie Eijlers (foto) van Volendam was daarbij weer van groot belang met goede reddingen.

Harde wedstrijd

De tweede helft begon bij de stand 17-14 en in het tweede deel nam de spanning toe en werd het spel harder. België kwam iets terug, maar in de slotfase zorgde Jasper Adams dat Oranje weer een veilge marge had en bij 33-30 kon gaan juichen.