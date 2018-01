Getuige Jumbo-overval: “We zagen agenten met aanvalswapens en kogelwerende vesten”

AMSTERDAM - De overval op de Jumbo aan de Stadhouderskade in Amsterdam heeft grote impact gehad op het aanwezige personeel. Dat vertelt politiewoordvoerder Leo Dortland aan AT5. "Harde knallen, glas door de winkel. Die mensen zijn zich echt rot geschrokken."

De winkel werd gisteren kort voor sluitingstijd overvallen. "Op het moment dat de supermarkt dichtging, waren er ineens twee harde knallen. Glas spatte door de winkel", beschrijft Leo Dortland. "Personeel heeft zich in veiligheid kunnen brengen in een veilige ruimte en heeft daar ook alarm geslagen."

Omdat op dat moment niet duidelijk was of de knallen explosies waren geweest of niet, werd het arrestatieteam ingeschakeld. "Daar nemen we geen risico mee, dus hebben we de specialisten van het arrestatieteam ingevlogen."

Het arrestatieteam zette vervolgens alles af en heeft de winkel doorzocht op sporen van explosieven en vuurwapengeweld. Omdat dat niet aan de orde was, heeft de recherche het onderzoek vervolgens overgenomen.

Getuigen boven de supermarkt

Een stel bewoners van het pand boven de supermarkt zaten tijdens de politie-inzet op de eerste rij. "Vanuit het raam zagen we allemaal politiewagens. Maar we hadden geen idee wat er aan de hand was."

Tien minuten later zagen ze het arrestatieteam arriveren. "Er kwam een neutrale auto de straat in rijden en er stapten mannen uit met aanvalsgeweren, echt grote geweren. En schilden. Vervolgens trokken ze hun kogelwerende vesten aan. Toen dachten we: dit is serieus!"

De bewoner zag hoe agenten hun auto’s vervolgens steeds dichter bij de winkel zetten. "In de reflectie van de ruiten, zagen we wat er gebeurde. Op een gegeven moment kwam het personeel naar buiten en renden de agenten met nachtkijkers en schilden naar binnen."

Getuigen

De politie is dringend op zoek naar getuigen van de overval. Wie iets heeft gezien of gehoord, wordt gevraagd zich te melden. Met name automobilisten met dashcams die rond het moment van de overval in de buurt waren, wordt gevraagd zich te melden.