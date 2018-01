'One man show' van Edwin Kiptoo bij halve marathon Egmond

EGMOND AAN ZEE - De 46e editie van de halve marathon van Egmond werd een 'one man show' van de Keniaan Edwin Kiptoo. Het grootste deel van de wedstrijd liep hij alleen op kop en hij finishte met grote voorsprong in 1.02,36. Bij de vrouwen was het ook een Afrikaans onderonsje om de zege. De Ethiopische Zeyneba Yemer kwam als eerste over de finish in 1.12,19.

Vanaf de start vloog Kiptoo er vandoor. Aanvankelijk had hij nog Leonard Langat en Ben Simikwo bij zich, maar die schudde hij al snel af op het strand. Edwin Kiptoo haalde de vrouwen allemaal in - die 9 minuten en 17 seconden eerder waren gestart - en kwam uiteindelijk met groot verschil op de nummer twee over de finish. De winnaar van de Dam tot Damloop in 2015 en 2016 passeerde de finish uiteindelijk in 1.02,36.

De tweede plek was voor de Keniaan Leonard Langat in 1.04,14. Derde werd Ronald Kirui in 1.04,26. Abdi Nageeye, die vorig jaar meesprintte voor de overwinning, eindigde dit jaar vierde in 1.04,33. "Kiptoo was zo onbevangen aan het lopen", zei Nageeye na de finish. "Hij heeft natuurlijk geen idee hoe lang het strand is en waar je op moet letten. Dat zorgde ervoor dat hij aan het begin al zo'n grote voorsprong had."

Butter negende

Michel Butter uit Castricum eindigde als negende in 1.05,41. Butter was tevreden over zijn resultaat: "Ik heb de komende tijd nog wat wedstrijden in voorbereriding op het WK halve marathon. Ik hoop daarvoor een stijgende lijn in te zetten. Dat is vandaag goed gelukt." Achter Butter kwam Ronald Schröer als tiende over de finish in 1.05,09.

Vrouwenrace

Bij de vrouwen kon Ruth van der Meijden bij de start een groepje van vijf Afrikaanse loopsters nog bij houden, maar ze moest die vijf op het strand toch laten gaan. De vijf bleven lang bij elkaar. Pas in de laatste kilometer pakte Yemer iets voorsprong. Zes seconden achter haar werd de Keniaanse Evaline Chirchi tweede. De derde plaats was voor de Ethiopische Tadelech Bekele in 1.12,28.

Achter de toppers liep de rest van de 18.500 deelnemers naar de finish op de boulevard in Egmond aan Zee.