Omwonende brandend slooppand: "Het was een gekkenhuis met brandweerwagens"

VELSEN-NOORD - Omwonenden van de Bleyenhoevelaan in Velsen-Noord werden vanmorgen gewekt door de sirenes van brandweerwagens. In een leegstaand gebouw brak rond 08.00 uur een uitslaande brand uit. "Het was een gekkenhuis met brandweerwagens, politie en alles", vertelt een omwonende .

De brand brak uit in De Schouw, het voormalig conferentiecentrum van Hoogovens, het huidige Tata Steel. Het pand werd zo'n 14 jaar geleden gekraakt, maar volgens een woordvoerder van het Veiligheidsregio staat het pand tegenwoordig leeg.



Lees ook: Zeer grote uitslaande brand in slooppand Velsen-Noord: sluit ramen en deuren

Tekst loopt verder onder de video

Vanwege de rookontwikkeling werd opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. In het pand is volgens de Veiligheidsregio asbest aanwezig. Een saneerder is sinds vorig jaar oktober bezig met het verwijderen van de gevaarlijke stof uit het slooppand aan de Bleyenhoevelaan, maar die werkzaamheden waren nog niet volledig afgerond.

Geschrokken

Verschillende omwonenden kwamen vanmorgen kijken naar de brand. "We hoorden opeens brandweer, keken uit het raam en toen stond dit gebouw in de fik", vertelt een vrouw. "We zijn wel geschrokken, zeker als er geen alarm klinkt. Er moet toch wat gebeuren. Zeker voor de veiligheid van de mensen hier."

Lees ook: Asbest aanwezig in brandend slooppand Velsen-Noord

Een andere omwonende dacht aanvankelijk dat de brand bij Tata Steel was uitgebroken. "Maar toen zei mijn vriendin: het brandt buiten. Toen zijn we gaan kijken. In het begin mochten we nog wel dichtbij, maar later moesten we achter de linten gaan staan vanwege asbest."

Bekijk hieronder beelden van de brand