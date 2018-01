Deel dit artikel:











Schagenees (23) thuis mishandeld, verdachte opgepakt in Den Helder Foto: Shutterstock

SCHAGEN - Een 23-jarige man is vanochtend in zijn woning in Schagen mishandeld door een andere man. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 'conflict in de relationele sfeer'.

Dat meldt een politiewoordvoerder, die het over een 'heftig' incident heeft. Omdat het om geweld in de relationele sfeer gaat, wil de woordvoerder niet kwijt om welke straat het gaat. De dader ging er na de mishandeling vandoor, maar kon niet veel later in Den Helder worden aangehouden. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie schat hem rond de 30 jaar oud, maar doet verder geen mededelingen over zijn identiteit.