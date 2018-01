Deel dit artikel:











Asbest aanwezig in brandend slooppand Velsen-Noord Foto: HFV Photo Services Foto: Veiligheidsregio Kennemerland

VELSEN-NOORD - In het pand in Velsen-Noord waar sinds vanochtend een grote brand woedt, is asbest aanwezig. Een saneerder is sinds vorig jaar oktober bezig met het verwijderen van de gevaarlijke stof uit het slooppand aan de Bleyenhoevelaan, maar die werkzaamheden waren nog niet volledig afgerond.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten. Inmiddels is duidelijk dat er in het pand nog wel asbest aanwezig is, maar dat die niet in de omgeving is terechtgekomen. Lees ook: Zeer grote uitslaande brand in slooppand Velsen-Noord: houd ramen en deuren dicht In de rook die uit het pand opstijgt, heeft de brandweer een beperkte concentratie gevaarlijke stoffen gemeten. "We blijven meten", benadrukt de woordvoerder. De brandweer is nog altijd bezig met bluswerkzaamheden. Bekijk op de afbeelding hieronder over welk deel van Velsen-Noord de rook trekt. Bewoners van het gemarkeerde gebied krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.