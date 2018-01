Deel dit artikel:











Drie tieners gezocht na zware mishandeling jonge Heilooërs in Alkmaar Foto: Google Streetview

ALKMAAR - Twee 13-jarige jongens uit Heiloo zijn gisterenavond in Alkmaar door drie jongens het ziekenhuis ingeschopt en -geslagen.

De twee slachtoffers lopen rond 19.50 uur met drie vrienden op de Paternosterstraat als één van hen uit het niets een duw krijgt. Als een van de andere Heilooërs daar iets van zegt, krijgt hij een klap in zijn gezicht. De drie Heilooërs lopen weg, maar blijken nog niet van hun belagers verlost. Ter hoogte van de Grote Kerk wordt de eerder geduwde jongen weer vastgepakt en krijgt twee kopstoten. Het andere slachtoffer wordt onderuitgehaald en krijgt meerdere schoppen tegen z'n hoofd. Na de mishandeling gaat het trio ervandoor in de richting van de Paardenmarkt. De twee mishandelde Heilooërs hebben zich in het ziekenhuis laten behandelen aan hun verwondingen. Signalement De politie roept getuigen op zich te melden. Volgens de slachtoffers is de jongste dader 14 á 15 jaar jaar oud, lichtgetint, circa 1,65 meter lang en droeg een blauwe jas. De andere twee daders worden 16 á 17 jaar oud geschat. Eén van hen is een blanke jongen van circa 1,75 meter met blond haar. Hij droeg een rugzak op z'n rug. De ander is eveneens licht getint, heeft donkere krullen, een piercing in zijn linkeroor en droeg een grijze spijkerbroek en een zwarte jas.