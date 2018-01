LIVE NH Sport met de Halve van Egmond en veel meer

AMSTERDAM - De winterstop in de eredivisie is nog niet voorbij, maar er gebeurt meer dan genoeg op sportief gebied in Noord-Holland. NH Sport is er vanmiddag bij op NH Radio.

Op het programma staat uiteraard de Halve van Egmond. Verslaggever Wim van Amerongen volgt de wedstrijdlopers voor NH Sport en verslaggever Stephan Roest praat met en over de vele recreanten die de 21,1 kilometer lopen van Egmond aan Zee naar Castricum aan Zee over het strand en dan via de duinen weer terug naar Egmond aan Zee.

Sportclub met ballen

Dennis Nieuwenhuis strijkt met zijn Sportclub met ballen neer in Amsterdam. De korfballers van Blauw-Wit ontvangen het even Noord-Hollandse KZ. Marc Broere van Blauw-Wit is sinds vorige week de topscorer aller tijden in de Korfbal League. Hij scoorde 1355 doelpunten in 233 wedstrijden en daar kunnen vanmiddag weer een aantal goals bij komen. Dennis spreekt Marc en gaat op zoek naar andere bijzondere verhalen bij Blauw-Wit.

Basketballen en schaken

Voorzitter Terry van den Akker van basketbalclub Akrides in IJmuiden is te gast in NH Sport. Hij vertelt over zijn vereniging en over een bijzonder potje basketbal dat komende donderdag wordt gespeeld. De deelnemers aan het Tata Steel Chess Tournament spelen samen met spelers van Akrides een klein toernooi. Ook coach Bert Samson van het eerste team meldt zich in de uitzending.

Hoe is het met?

In de wekelijkse rubriek Hoe is het met? bellen we met Job Dragtsma, voormalig hoofdcoach van diverse Noord-Hollandse clubs, waaronder FC Volendam. Dragtsma werkte verder in Turkije en Finland. Met het Finse FC Inter Turku werd hij landskampioen en pakte hij twee keer de beker.

Verder aandacht voor de strandrace Egmond-Pier-Egmond, het laatste regionale en sportnieuws, het weer met Jan Visser en natuurlijk lekker veel muziek. NH Sport hoor je vanmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.