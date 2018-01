NH Leeft: live bij World Press Photo, Halve Marathon van Egmond en Piet Speed

NOORD-HOLLAND - NH Leeft doet vandaag verslag van drie evenementen in provincie. Volg de drie evenementen live op de Facebookpagina van NH Leeft

World Press Photo

Vanaf 11.30 uur tot 11.50 uur is NH Leeft live vanuit Museum Hilversum. Daar heeft World Press Photo de mooiste foto's van het afgelopen jaar hangen. World Press Photo organiseert jaarlijks 's werelds grootste en meest prestigieuze fotografiewedstrijd World Press Photo van het jaar.

De grote winnaar van dit jaar is Burhan Ozbilici. Zijn foto – An Assassination in Turkey – toont de schreeuwende 22-jarige schutter Mevlüt Mert Altıntaş net nadat hij de Russische ambassadeur in Turkije, Anrey Karlov, heeft vermoord.

Halve Marathon van Egmond

Vanaf 13.30 tot 13.50 uur uur kijken we live mee met de Halve Marathon van Egmond. Vandaag is de 46e editie met aan de start Michel Butter en Abdi Nageeye. Nageeye gaat opnieuw een gooi naar de eindzege doen. "Ik hoop dat ik het podium kan halen", zei hij eerder op de persconferentie.

Piet Speed - De grand prix van Wognum

Dit weekend vindt voor de 34e keer de Grote Prijs van Wognum plaats. Bij Jongerenvereniging Everland kunnen coureurs van jong tot oud gratis racen op de grote zesbaans PietSpeedway. NH Leeft racet live van 15.15 uur tot 15.35 uur mee met Wognumse Verstappens!

