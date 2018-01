Meet up NH Kiest: 'Hoorn gaat vaker afval ophalen'

HOORN - Als het aan verschillende politieke partijen in Hoorn ligt, wordt afval in de gemeente vaker opgehaald. Dat zeiden ze tijdens een meet up die NH Nieuws en mediapartner WEEFF met diverse betrokkenen in de Hoornse bibliotheek hielden.

Sinds 2016 hebben de meeste inwoners van Hoorn drie afvalcontainers: een voor GFT-afval, een voor restafval en als laatste kwam daar een container bij voor het plastic.

Volgens de gemeente is dat aantal bakken noodzakelijk om de eisen voor afvalscheiding te halen, maar veel Horinezen zijn er alles behalve blij mee. Want de bakken worden in plaats van eens per twee weken, nog maar één keer per vier weken opgehaald. "De bakken zitten veel te vol, en ik kan niet alles kwijt. Alles stinkt, en ik heb ongedierte ontdekt waarvan ik het bestaan niet eens af wist", zegt Anna-Marie Lub, oprichter van de Facebookpagina 'Oranje Klachtenbak'. "Ze moeten de bakken gewoon iedere week komen halen."









'Afval vaker ophalen'

Als snel werd tijdens het debat duidelijk dat meerdere partijen hier ook wat voor voelen. VOCHOORN, HOP, GroenLinks en Hoorns Belang, die bij de meet up aanwezig waren, lieten weten dat vaker ophalen de oplossing is. Dat erkende ook wethouder Samir Bashara. "Alleen doen we nu nog wel onderzoek, en de resultaten, die voor de zomer komen, wacht ik graag af." Alleen D66 wilde nog niet aan een belofte. "We willen eerst eens goed uitzoeken wat dat allemaal kost", aldus kandidaat-raadslid Bart Bakker.

Want ook al is niet duidelijk hoeveel het gaat kosten als het afval vaker wordt opgehaald, het zal waarschijnlijk wel leiden tot een hogere afvalstoffenheffing. Daarom ging inwoner Ellen van der Knaap nog niet helemaal gerust naar huis na het debat. "Ik ben blij dat hier ook enthousiasme is, maar ik ben niet voor een hogere afvalstoffenbelasting. We doen al genoeg." Wordt ongetwijfeld na de verkiezingen nog vervolgd!



Bekijk hierboven de gehele meet up over het afvalbeleid in Hoorn.

