Deel dit artikel:











Bewoner (66) stacaravan Beverwijk mishandeld door overvallers Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode

BEVERWIJK - BEVERWIJK De 66-jarige bewoner van een stacaravan aan de Westerhoutweg in Beverwijk is vannacht gewond geraakt bij een overval. Rond kwart over één drongen drie gemaskerde mannen de stacaravan binnen en mishandelden het slachtoffer.

Twee andere aanwezigen, een 40-jarige vrouw en een 14-jarige jongen, bleven ongedeerd. Kort na de mishandeling gingen de overvallers er met buitgemaakte sieraden in onbekende richting vandoor. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, al is over de aard van zijn letsel niets bekend. Voor de caravan zou de politie een flinke som contant geld hebben gevonden, zo laten getuigen aan NH Nieuws weten. De politie kan dit echter niet bevestigen. Zwarte kleding

Na de overval werd via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar drie mannen in zwarte kleding. De politie kamde de omgeving uit, maar kwam de verdachten niet meer op het spoor. De politie roept getuigen op zich te melden. https://twitter.com/Burgernet_NH/status/952346345016381440