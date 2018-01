Deel dit artikel:











Cheyenne (14) uit Bovenkarspel weer terecht Foto: Shutterstock

BOVENKARSPEL - De 14-jarige Cheyenne uit Bovenkarspel is weer terecht. Haar vader Arie Schermer meldt op Facebook dat ze in goede gezondheid is gevonden.

De politie bevestigt op Twitter dat de tiener is gevonden. Schermer laat niet weten waar zijn dochter is gevonden of geweest. Wel bedankt hij namens de familie iedereen die naar haar heeft uitgekeken, steun heeft betuigd of haar vermissingsbericht via sociale media heeft gedeeld. "De kracht van social media heeft zijn werk gedaan." Lees ook: Cheyenne (14) uit Bovenkarspel vermist: "Papa en mama maken zich kapot veel zorgen" Tot slot complimenteert Schermer de politie. "Ook gaat mijn dank uit naar politie die goed heeft opgepakt en ons hebben begeleid."