Automobilist rijdt dijk af en belandt in Aalsmeerse sloot

AALSMEER - Een auto is vanavond aan de Legmeerdijk in Aalsmeer in een sloot gereden. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Een getuige meldt dat de bestuurder uit een uitrit kwam aan de overkant van de weg. In plaats van af te slaan, reed de auto rechtdoor het dijkje af en de sloot in. De inzittende raakte niet gewond.