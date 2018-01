Deel dit artikel:











Den Helder Suns geen partij voor Donar

DEN HELDER - GRONINGEN De basketballers van Den Helder Suns hadden weinig in te brengen in de uitwedstrijd tegen Donar in Groningen. Het werd een 98-62 nederlaag.

Bij 12-13 in het eerste kwart stond Den Helder een punt voor, maar dat was voor het laatst. De schade werd nog enigszins beperkt tot het laatste kwart dat aanving bij 74-53. Daarna sloeg de vermoeidheid toe en gaf Den Helder het min of meer op. In dat laatste kwart scoorde de ploeg van Peter van Noord nog maar negen punten tegen de koploper van de Dutch Basketball League. Bij het eindsignaal bleven de Groningers nog net onder de honderd punten, maar 98-62 is toch wel een forse afstraffing. Tjoe de Paula was met 19 punten topscorer bij Den Helder. Alex Laurent kwam tot 15 punten. Den Helder blijft de nummer laatst met vier punten uit veertien wedstrijden.