Sportclub met ballen bij AKC Blauw-Wit

AMSTERDAM - Het is de enige streekderby in de Korfbal League. AKC Blauw-Wit tegen Koog Zaandijk. Zondagmiddag om 15.30 uur in de Blauw-Wit-hal in Amsterdam. Sportclub met ballen is er bij!

Natuurlijk hebben de korfballers van Blauw-Wit niet te klagen over aandacht. Ze haalden afgelopen seizoen de finale in de Ziggodome en veroverden daarna de landstitel op het veld. Toch wilde Sportclub met ballen ook op dit hoogste niveau eens een kijkje nemen.

Record Marc Broere

Zeker nu Marc Broere sinds afgelopen zondag de topscorer allertijden in de Korfbal League is. Voor de wedstrijd tegen KZ wordt de 38-jarige international voor die prestatie nog even in het zonnetje gezet. Uiteraard probeert onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis Marc het geheim van zijn scoringsdrift te ontfutselen. Hij maakte liefst 1355 doelpunten!

Maar AKC Blauw-Wit is meer dan het eerste team dat in de Korfbal League uitkomt. Joop Haenen bijvoorbeeld. Hij mag als klusjesman niet ontbreken in Sportclub met ballen. Zodra er iets vertimmerd moet worden, is Joop daar voor in. Een kantine in wintersportsfeer omtoveren? Joop kan het en Joop doet het. En oh ja, Joop is de schoonvader van Marc.

Familiesport

En Machteld Schreuders heeft ook veel voetstappen in de hal aan de Joos Banckersweg liggen. In de afgelopen twintig jaar was zeteambegeleider bij de selectie, draaide ze kantinediensen, deed het wedstrijdsecretariaat en was ook nog klokker als bij het tweede team actief. Met vriend Joost Boone, hij heeft vele jaren bestuurservaring, vormt ze een prima tandem binnen de club. Eens te meer het bewijs dat korfbal een échte familiesport is.

"Sportclub met ballen-keurmerk"

Sportclub met ballen bezoekt elke zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur op de radio bij NH Sport een Noord-Hollandse vereniging. Sinds kort heeft Dennis het officiële "Sportclub met ballen-keurmerk" bij zich. Durf je het aan en wil je ook jouw club laten keuren door Dennis? Meld je aan en stuur een mail naar sport@nhsport.nl