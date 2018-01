Auto vliegt in brand op de Markerwaarddijk

ENKHUIZEN - Op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanmiddag een auto in vlammen opgegaan. Volgens de politie is het nog niet bekend hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Op beelden is te zien dat het voertuig compleet in de fik staat en dat er veel rookontwikkeling is. "Onze gok is dat de auto spontaan in brand is gevlogen, maar we hebben nog geen idee", aldus een politiewoordvoerder. "Er wordt momenteel onderzocht wat er precies is gebeurd."

Bij de brand raakte niemand gewond, maar het voertuig veroorzaakte vanmiddag wel een ongeluk. Door een ontstane file kwamen twee auto's en een bestelbusje met elkaar in botsing. Hier raakten drie mensen bij gewond.

