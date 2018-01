Deel dit artikel:











Nederlands kampioenen 'formatiedans' uit Hoorn voor de laatste keer in actie Foto: NH / Wim van Amerongen

AMSTERDAM - Ze werden Nederlands kampioen in 2016 en 2017, maar daar zal geen derde titel meer bij komen. De dansers van het Hoornse Dans Impression stoppen er mee. "We hebben twee mooie jaren gehad, maar het is mooi geweest", aldus danseres Rianne Deijns.

Ook in het buitenland waren de latin -en ballroomdansers uit Hoorn succesvol. Zo wonnen ze in 2016 brons op het wereldkampioenschap. Toch heeft het team besloten om er dit jaar een eind aan te breien. "Het is enorm zonde, maar we hebben gewoon afgesproken dat we stoppen als we dat niveau niet meer gaan halen", legt trainer Kurt Findhammer uit. Tijdens het toernooi Dans to Impress, dat het team zelf organiseert, nemen ze officieel afscheid van het dansen. En daar gaan ze uiteraard vol van genieten. "De kick die we vandaag op de wedstrijdvloer krijgen, krijg je nergens", zegt Deijns.