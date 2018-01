Politie Landsmeer pakt dealers met auto vol drugs: 'Hennep, paddo's, LSD en speed'

AMSTERDAM - De politie in Landsmeer heeft een 28-jarige Amsterdammer en een 38-jarige man uit Vlaardingen opgepakt wegens het dealen van drugs. Agenten troffen het tweetal aan in een auto vol met verboden middelen.

Het duo liep afgelopen donderdag over het Zuideinde en viel op door hun onverzorgde uiterlijk. De mannen stapten in een auto en reden de snelweg op. De agenten vertrouwden het niet en controleerden het kenteken in het systeem. "Er was het een en ander mis met de auto en de eigenaar is een 'goede' bekende", aldus de politie.

Bij de Coentunnel wordt het tweetal vervolgens aan de kant gezet. Agenten merken meteen dat er een sterke hennepgeur uit de auto komt en beginnen een zoekactie. Uiteindelijk wordt een indrukwekkende voorraad drugs gevonden: "Tien henneptoppen, een strip LSD, negen paddo's, achttien pillen én een zakje met negentig gram speed. Ook hadden zij 1.000 euro contant geld bij zich."

De dealers zijn aangehouden en de illegale goederen zijn in beslag genomen.