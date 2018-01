Van der Sar pas kort op de hoogte van hartafwijking Nouri

AMSTERDAM - ALBUFEIRA Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax weet pas drie weken van de hartafwijking die in 2014 voor het eerst bij Abdelhak Nouri werd geconstateerd. Toen pas kreeg hij de bevestiging van de familie Nouri, die die informatie even daarvoor van de letseladvocaat had gekregen.

"Het is een medisch beroepsgeheim waar de dokter en nu de advocaat en onze medisch adviseur mee bezig zijn", aldus Van der Sar bij de NOS. "Bepaalde delen van het dossier ken ik wel, maar ik ben niet overal van op de hoogte."

Zowel Ajax als de familie Nouri hebben een jurist in de arm genomen om boven water te krijgen wat er precies is gebeurd voor, tijdens en na het tragische ongeval op 8 juli vorig jaar, waarbij Nouri ernstige hersenschade opliep.

"Contact met familie goed"

Volgens Van der Sar staat dat het contact met de familie Nouri niet in de weg. "Het contact met de familie is goed", zegt Van der Sar. "Vorige week ben ik nog bij de familie thuis geweest en eind december ben ik nog bij Abdelhak in het ziekenhuis geweest."

Parool: wat ging er mis?

Het Parool probeerde zaterdag uit te zoeken wast er mis is gegaan. De krant meldt dat het bij de vastgestelde hartafwijking van Nouri zou gaan om een zogenaamde 'false tendon', een extra bindweefselstreng. Een aantal cardiologen stelt dat deze extra streng bindweefsel eerder een anatomische variant is dan een hartafwijking en dat het geen bezwaar is om daarmeee topsport te bedrijven.

Behandeling

De zaak lijkt zich nu meer toe te spitsen op de behandeling direct nadat Nouri in elkaar zakte. Door sommige mensen is gesuggereerd dat niet op tijd is begonnen met reanimatie, maar dat is afhankelijk van het feit of Nouri nog ademde en nog een hartslag had. Dat is uit de beelden moeilijk op te maken. Ajax' dokter Don de Winter kan daar mogelijk meer over zeggen. Hij was snel bij Nouri, bijgestaan door de clubarts van Werder Bremen.

Letselschade

Als blijkt dat de clubarts medisch verwijtbaar heeft gehandeld zou de familie van Nouri een schadevergoeding kunnen eisen. Nouri krijgt in ieder geval tot het eind van zijn contract in 2020 zijn salaris doorbetaald.