BC Apollo wacht met smart op terugkeer Aron Royé

AMSTERDAM - BC Apollo wacht met smart op de terugkeer van spelverdeler Aron Royé. Volgende week speelt hij weer mee bij Apollo. Zonder hem verloor de ploeg van Patrick Faijdherbe in het laatste kwart de thuiswedstrijd van Zwolle: 76-84.

Met het vertrek van de Syrische international Michael Madanly naar Rotterdam, raakte Amsterdam behoorlijk wat scorende vermogen kwijt. Volgende week tegen Leeuwarden staat Aron Royé weer op het veld voor de Amsterdammers. Royé speelde vanaf 2012 tot het begin van dit seizoen voor Apollo, maar hij koos voor een contract bij koploper Groningen. Daar heeft hij steeds minder zicht op speeltijd, waarna hij zijn contract inleverde en terugkeert in Amsterdam.

Vierde kwart fataal

In de wedstrijd van zaterdag tegen Zwolle speelde hij nog niet mee. Apollo weet het de laatste jaren Zwolle vaak moeilijk te maken in eigen huis. Ook vandaag lukte het de Amsterdammers om het de nummer vier van de ranglijst moeilijk te maken. Na een sterk eerste kwart (23-17) ging het duel redelijk gelijk op. Bij het ingaan van het laatste kwart gingen de Amsterdammers met 64-62 aan de leiding, maar Zwolle liep in dat laatste kwart in een ruk uit naar 64-77. Die achterstand kon Apollo niet meer wegwerken en de wedstrijd eindigde in 76-84.

Topscorers

Aanvoerder Dimeo van der Horst (foto) was met 16 punten topscorer voor de Amsterdammers, Rens van Ravensteijn en Berend Weijs scoorden 15 punten en Max van Schaik 14.