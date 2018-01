Reserves Ajax spelen gelijk tegen MSV Duisburg

AMSTERDAM - ALBUFEIRA In de tweede wedstrijd van de dag nam Ajax het zaterdag tijdens het trainingskamp in Portugal op tegen MSV Duisburg, de nummer zeven van de 2.Bundesliga. Dat duel eindigde in 1-1 door een eigen doelpunt van Deyovaisio Zeefuik en een goal van jongeling Kaj Sierhuis.

Nadat Ajax eerder in de middag met de beoogde basisopstelling met 5-1 won van het Deense Lyngby BK, was het daarna de beurt aan de wisselspelers en aan een aantal zeer jonge spelers als de 17-jarige linksback Mitchel Bakker en later ook Noa Lang (foto), Kaj Sierhuis en Jurgen Ekkelenkamp. Amin Younes speelde eveneens in deze tweede wedstrijd, maar de Duitser, die hoopt op een transfer deze winter, kon geen beslissende acties maken.

Lees ook: Ruime zege Ajax onder nieuwe trainer Ten Hag

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Dennis Johnsen die de bal op de lat schoot. Net nadat de geblesseerde Maximilian Wöber was gewisseld wilde Deyovaisio Zeefuik een bal wegwerken in de verdediging, maar hij raakte de bal helemaal verkeerd en die vloog achter doelman Kostas Lamprou: 0-1.

Sierhuis zorgt voor gelijkmaker

De goed keepende Lamprou veroorzaakte met nog een kwartier te gaan een strafschop, maar hij maakte het goed door de gegeven penalty te stoppen. Met nog iets meer dan tien minuten te spelen zorgde Kaj Sierhuis voor de gelijkmaker. Siem de Jong gaf een dieptepass op Noa Lang, die een prima voorzet gaf op Sierhuis.

[Tweet:]

Opstelling Ajax: Lamprou; Orejuela, Zeefuik, Wöber (Bergsma/21), Bakker; Eiting, S. De Jong, Mazraoui (Ekkelenkamp/68); Johnsen (Lang/46), Cassierra (Sierhuis/61), Younes