Gelijke spelen voor AFC en Kon. HFC Foto: Pro Shots/Martijn Buskermolen

HAARLEM - AMSTERDAM Raily Ignacio is in de winterstop aangetrokken om voor de broodnodige doelpunten te zorgen bij AFC in de tweede divisie. Hij bezorgde rode lantaarndrager AFC in de eerste wedstrijd na de winterstop meteen een punt. AFC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen de nummer zeven Excelsior Maassluis. Ook het duel tussen Rijnsburgse Boys en Koninklijke HFC eindigde in 1-1, een stand die al bij de rust op het scorebord stond.

AFC – Excelsior Maassluis 1-1

43’ 0-1 Daan Blij

48’ 1-1 Raily Ignacio Opstelling AFC: Zonneveld; Willemsen, Rietveld, Kwee, Richard, Bosma, Grootfaam, Jansen, Jesse, v.d.Houten, IgnacioOpstelling Excelsior M.: v.Leeuwen; Almeida, Gosepa, Smith, v.d.Ende; Blij, Kruithof, Dercks, V.d.Berg; Vink, v. Ooijen Het punt dat AFC overhield aan het duel betekent niet dat de AMsterdammers van de laatste plaats af zijn. De ploeg staat nog altijd op de achttiende plek met twaalf punten uit zeventien duels. Rijnsburgse Boys – Kon HFC 1-1

9’ 0-1 Roy Castien (pen)

34’ 1-1 Jason Halman Opstelling Rijnsburgse Boys: v Nieuwkoop, Gielisse, Artien, Prijs, Strooker, Goeman, Serbony (Duiker/90+2), Opoku, Parami (Magan/82), Tillema, Halman (Jongeneelen/62)

Opstelling Koninklijke HFC: Rossum, Hols, Boer, Wilffert, Morgan; v.d. Broek, Castien, de Visser, Sterling (Volkert/90), Tamerus, v.Son (v.Soest/83) Kon. HFC blijft op de zesde plek staan met 25 punten uit 16 duels.