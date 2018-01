Deel dit artikel:











Markerwaarddijk volledig afgesloten na ernstig ongeluk met drie gewonden Foto: Amoureus Media / Wesley Boots

ENKHUIZEN - Op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is een ernstig ongeluk gebeurd waarbij drie mensen gewond zijn geraakt. De dijk is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Rond 16.00 uur vloog een auto op de dijk door nog onbekende oorzaak in brand, waardoor een file ontstond. Een automobilist zag deze file vermoedelijk over het hoofd en botste achterop een ander voertuig. In een poging om de schade te beperken, week de bestuurder nog uit en raakte ook een tegemoetkomend bestelbusje. Drie inzittenden zijn bij het ongeluk gewond geraakt. Een traumahelikopter is op de dijk geland. Volgens getuigen zou er één persoon met een traumahelikopter en een ander met de ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De weg is in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoelang dat gaat duren.