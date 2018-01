Ruime zege Ajax onder nieuwe coach Ten Hag

AMSTERDAM - ALBUFEIRA De eerste oefenwedstrijd van Ajax tijdens het trainingskamp begon zaterdag drie kwartier later omdat een scheidsrechter ontbrak. Ajax won het eerste duel onder leiding van Erik ten Hag tegen het Deense Lyngby BK met 5-1. Hakim Ziyech (2x), Donny van de Beek (2x) en Klaas-Jan Huntelaar zorgden voor de Amsterdamse goals.

Ajax startte in de opstelling waarmee voor de winterstop ook werd gespeeld. De enige uitzondering was nieuwkomer Nicolás Tagliafico, die als linksback startte en daar een goede indruk achterliet.

Ajax zette Lyngby BK meteen goed onder druk, waarmee de nummer twaalf van de Deense Superliga de nodige moeite had. Na acht minuten opende Hakim Ziyech de score met een mooi schot in de verre hoek.

Na een kwartier zette Donny van de Beek Ajax op 2-0. Hij tikte de bal attent binnen nadat de keeper een schot van Justin Kluivert niet klemvast kreeg. Na ruim een half uur spelen kon Mayron George de aansluittreffer maken na een foutje van Frenkie de Jong. Zes minuten voor de rust scoorde Klaas-Jan Huntelaar nog de 3-1 op aangeven van David Neres.

Mindere tweede helft

De Denen wisselden veel spelers in de rust en Ajax deed het iets rustiger aan in de tweede helft, wat veel balletjes breed opleverde. Mayron George van Lyngby liet de kans op de 3-2 liggen door een penalty op de lat te schieten. Hakim Ziyech scoorde na ruim een uur spelen de 4-1 na een een-tweetje met Justin Kluivert. Een afstandsschot van Donny van de Beek betekende twintig minuten voor tijd de 5-1, wat ook de eindstand was.

Duel tegen Duisberg later

Om 16.00 uur zou de volgende oefenwedstrijd van start gaan tegen MSV Duisburg. Die wedstrijd start wat later omdat het duel met Lyngby BK later begon dan gepland.

Startende elf Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. De Jong, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert;

Startende elf Lyngby BK: Andersen; Strand, Ornskov, Hebo, Christ Jansen, Shala, George, Nielsen, Tshiembe, Blume, Sørensen