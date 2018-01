Deel dit artikel:











Blokker wil weg uit winkelcentrum in Amsterdam na reeks overvallen Foto: Google streetview

AMSTERDAM - (AT5) De Blokker in winkelcentrum De Kameleon in Amsterdam Zuidoost blijft voorlopig gesloten. De winkel sloot de deuren afgelopen oktober nadat die was overvallen en zelfs beschoten. De winkelketen vindt de veiligheidsrisico's te groot.

Het personeel werd op 6 oktober bedreigd met een vuurwapen. In de weken ervoor werd een nabijgelegen drogisterij en tot twee keer toe een dierenwinkel overvallen. De winkelketen besloot daarop om het huurcontract eenzijdig op te zeggen. Lees ook: Blokker Amsterdam-Zuidoost wil niet meer open: "Veiligheid personeel niet te garanderen" De verhuurder van het winkelcentrum spande een rechtszaak aan, om de winkel op straffe van een dwangsom het huurcontract te laten afmaken. Er werd onder meer aangevoerd dat het aantal bezoekers aan het winkelcentrum is teruggelopen door de sluiting. Bovendien zijn andere nabijgelegen winkels na overvallen gewoon weer opengegaan, zo motiveerde de verhuurder. De rechter ging daar echter niet in mee en stelde dat de veiligheidsrisico's voor het Blokkerpersoneel zwaarder wegen. Bovendien zou heropening kostbaar zijn, vanwege het werven van nieuw personeel, aldus de rechtbank. Voorlopig mag de Blokker de deuren daarom gesloten houden. Later deze maand neemt de rechter een besluit over de opzegging van het huurcontract.