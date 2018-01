Deel dit artikel:











Kat Monster na twee jaar weer herenigd met zijn baasjes: "We gingen er niet vanuit dat 'ie nog zou leven" Foto: NH Foto: NH

IJMUIDEN - Het mag worden gezien als een klein wonder: kater Monster is na twee jaar vermist te zijn geweest, weer herenigd met zijn baasjes. Vorige week werd hij door de Dierenambulance in Velsen weer gespot en gevangen. Maar gemakkelijk ging dit niet.

De inmiddels 14-jarige Monster was inmiddels al compleet verwilderd en liet zich niet snel pakken. "We hebben met meerdere mensen wel tien keer heen en weer gerend om hem te vangen", aldus de woordvoerder van de Dierenambulance. Toen ze het beestje uiteindelijk te pakken hadden, beet hij letterlijk als een wilde van zich af. "Z'n tanden gingen door de vanghandschoen heen." Medewerkers van de ambulance belden eigenaren Jeffrey en Misha meteen op toen ze zeker wisten dat het om de vermiste kat ging. "Ik zei: 'Mijn kat ligt hier op de stoel, dus ik weet niet waar u het over heeft'. Bleek het onze zwarte kat te zijn, die al twee jaar vermist is!", vertelt Jeffrey. Iets gehavend

Volgens de medewerkers van de dierenambulance zag Monster er naar omstandigheden goed uit, ondanks zijn gezwerf van de laatste twee jaar. Alleen z'n oor en oog waren iets gehavend. "Waarschijnlijk heeft hij in de buurt genoeg te eten gekregen." En dat klopt: Monster blijkt al die tijd gevoerd te zijn door een buurvrouw, op steenworp afstand van zijn eigen huis. "Zo'n beest denkt natuurlijk: 'hey, ik krijg hier biefstuk en karbonade, dus ik vind het wel best'. Maar wij gingen er absoluut niet meer vanuit dat hij nog zou leven", aldus z'n baasje. 'Niet zindelijk'

Het beestje is door z'n avonturen wel wat verwilderd geraakt. "Hij is niet zindelijk en dat is dan wel weer jammer. We kwamen 's ochtends uit ons bed en toen had 'ie alles laten lopen op de bank. Daar waren we iets minder blij mee", lacht Jeffrey.