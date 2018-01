Smaakmaker Rick van Breda had de benen niet meer

DEN HELDER - EGMOND AAN ZEE Als iemand de twintigste editie van de strandrace Egmond-Pier-Egmond van kleur heeft voorzien dan is het Rick van Breda. De 27-jarige renner van Monkeytown reed vrijwel de gehele wedstrijd aan de leiding maar moest aan de finish zijn ploeggenoot Jasper Ockeloen voor laten gaan.

Vroeg in de wedstrijd ging Van Breda er met Bram Rood vandoor. De coureur van het Koga MTB-team reed op het strand lek, waarna Van Breda alleen verder moest. Hij slaagde erin de achtervolgende groep met concurrenten lange tijd achter zich te houden. Op de terugweg, voorbij Castricum aan Zee sloot Ockeloen aan, al had Van Breda dat aanvankelijk niet door. "Toen ik omkeek, dacht ik dat Jasper net was aangesloten, maar hij zat al langer in mijn wiel en was al hersteld."

Op de boulevard Noord kwam het tot een sprint waarin de Europees kampioen duidelijk de sterkste was. Van Bread: "Ik had de benen niet meer, maar hij is mijn ploegmaat en het is hem gegund."

Van Breda pakte de tweede plaats voor Ramon Sinkeldam die als derde over de meet kwam. De winaar van vorig jaar, Jordy Buskermolen, speelde geen geen rol van betekenis. Hij reed op de heenweg tussen Castricum aan Zee en Wijk aan Zee al lek. "Toen ben ik afgehaakt. Er waren veel lekke banden hoorde ik. Het is zonde, want ik zat in de eerste groep, maar je doet er niks aan", saldus de renner uit Kudelstaart.