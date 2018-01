Verdachte woninginbraak aangehouden in sloot Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - De politie heeft vannacht een 28-jarige man uit Uithoorn aangehouden die wordt verdacht van een woninginbraak aan de Dageraadweg in Vijfhuizen.

De bewoners van het huis hoorden gestommel in hun woning en dachten dat er werd ingebroken. Na een politieonderzoek bleek dit inderdaad het geval te zijn geweest. Niet veel later zagen agenten een auto rijden op de Schipholweg. Een dag eerder was dit voertuig ook al gecontroleerd door de politie in de omgeving van Vijfhuizen.

Toen agenten de automobilist opnieuw wilden controleren, ging hij er als een haas vandoor. Hij probeerde de politie af te schudden door zich in het water schuil te houden. De agenten vonden hem en moesten pepperspray gebruiken bij de aanhouding. De man is voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Een duikteam is in de sloot waar de dader zich probeerde te verstoppen op zoek gegaan naar de buit van de inbreker en vond daar verschillende objecten.