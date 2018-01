Deel dit artikel:











Ontvoerde Purmerender ondergedoken op geheime locatie: "Ze zijn meedogenloos, pakken je leven af" Foto: Shutterstock

PURMEREND - De man die in juli vorig jaar werd ontvoerd en gemarteld in Purmerend zit ondergedoken op een geheime en goed beveiligde locatie. Dat meldt de Telegraaf vandaag. In de krant doet het slachtoffer zijn verhaal over de extreem gewelddadige ontvoering en zijn angst voor de daders. Hij is bovendien niet te spreken over de straffen die tegen de daders werden uitgesproken.

"Ze zijn meedogenloos, pakken je leven af", zegt de Purmerender in de krant. Na aan drugsdeal werd hij door twee leden van motorclub Trailer Trash Travellers ontvoerd en vervolgens in een ruimte gemarteld. Hij werd daar op een stoel gezet en met zijn armen vastgebonden met tiewraps. Een foto van het tafereel kwam vervolgens bij de familie terecht. De mannen wilden informatie en eisten dat het slachtoffer binnen twee dagen 40.000 euro zou ophoesten. Lees ook: Verdachten gewelddadige ontvoering en mishandeling Purmerender voor de rechter "Ze waren wel met zijn achten. Ze dachten dat ik in het complot van de ripdeal zat en wilden informatie uit me krijgen. Maar ik wist echt van niks. Ze sloegen zo hard, hadden met de hamer mijn tenen en knieën bewerkt. Uiteindelijk ook mijn hoofd. Ik zat onder het bloed. Op een gegeven moment laadde iemand naast mijn hoofd een wapen door. Ik dacht: doe het ook maar. Ik wilde op dat moment echt liever dood", zegt hij in het uitgebreide interview. Lees ook: 'Purmerender ontvoerd en afgetuigd na drugsruzie' De Purmerender realiseert zich dat hij zelf ook fout bezig was en zich met de verkeerde types inliet, maar dat de ene dader is vrijgesproken en de andere 'slechts' vijftien maanden cel kreeg opgelegd, gaat er bij het slachtoffer niet in. Door zijn verhaal te doen hoopt hij dat er een aanvullend onderzoek komt, zodat de daders in hoger beroep een zwaardere straf zullen krijgen.