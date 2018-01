Auto in vlammen op in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een deelauto van Greenwheels is vannacht in Amsterdam helemaal uitgebrand. De brand brak iets na 05.00 uur uit.

De auto stond geparkeerd aan de George Westinghousestraat. Politie en brandweer waren snel ter plaatse. Volgens een getuige had de brandweer enige moeite om de brand te blussen, omdat de benzinetank onder de auto was leeggelopen.

Een tweede auto die naast het voertuig stond liep brandschade op. De oorzaak van de brand is onbekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. De auto is niet door de politie in beslag genomen. Beide auto's zijn rijp voor de sloop.