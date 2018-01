Deel dit artikel:











Cheyenne (14) uit Bovenkarspel vermist: "Papa en mama maken zich kapot veel zorgen" Foto: Politie

BOVENKARSPEL - De politie is op zoek naar de 14-jarige Cheyenne Schermer uit Bovenkarspel. Het meisje is sinds donderdag vermist. Haar ouders maken zich ernstig zorgen over hun dochter: "Kom alsjeblieft naar huis"

Dat is de noodkreet van haar vader Arie Schermer op Facebook. "Cheyenne is nog steeds niet terecht. Laat iets van je horen. Papa en mama maken zich kapot veel zorgen", aldus het emotionele bericht van Arie. Cheyenne heeft een slank postuur en zeer lang blond haar. Ze is 1.77 meter lang en heeft zwarte Canada Goose jas. Mensen die informatie hebben over haar verblijfplaats of die haar hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie op het nummer 0900-8844.