Politie lost waarschuwingsschoten in Haarlem: verdachte aangehouden

HAARLEM - De politie heeft vannacht na een achtervolging twee waarschuwingsschoten in Haarlem gelost bij de aanhouding van een vermoedelijk 37-jarige Fransman. De verdachte zou eerder op de avond in Amsterdam iemand hebben bedreigd met een vuurwapen.

De politie kreeg gisteravond een melding dat de man op een taxistandplaats in het centrum van Amsterdam een vuurwapen op een andere automobilist richtte. Hierna vluchtte de man in een auto met een Frans kenteken in de richting van Haarlem. De politie zette een achtervolging in waarbij snelheden van 200 kilometer per uur werden gehaald.

In de Rozenhagenstraat in Haarlem kwam de achtervolging ten einde, omdat het voorwiel van de vluchtende auto het begaf. Toen de man uitstapte, bleef hij eerst rustig naast zijn auto zitten waarna hij het ineens op een lopen zette. De politie loste hierna twee waarschuwingsschoten.

Verstopt

Agenten konden de man uiteindelijk door oplettende ooggetuigen op de Spaarndamseweg aanhouden. Daar had de verdachte zich verstopt door boven de kade van het Spaarne te hangen.

In de auto werden een bijl en twee op vuurwapens lijkende voorwerpen gevonden. De recherche is op dit moment bezig met een onderzoek. De verdachte is aan hen overgedragen.