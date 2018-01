Jasper Ockeloen wint Egmond-Pier-Egmond

EGMOND AAN ZEE - Jasper Ockeloen heeft de twintigste editie van de Egmond-Pier-Egmond strandrace gewonnen. Hij was in de sprint te sterk voor Rick van Breda uit Den Helder. Bij de vrouwen ging de winst naar Nina Kessler.

In mistige omstandigheden gingen honderden de rijders van start. Rick van Breda sprong al vroeg weg samen met Bram Rood. Rood reed lek, waarna Van Breda alleen door ging. Jordy Buskermolen, de winnaar van vorig jaar, reed ook al vroeg lek, toen hij nog in de achtervolgende ploeg zat. Op de terugweg was er een ploeg van negen renners die in de achtervolging ging op Bram Rood.

Technische parcours

Het parcours kende een klim bij Wijk aan Zee en op weg naar Castricum aan Zee was er eveneens een klim en een afdaling van trappen, gevolgd door een serie strobalen. Daardoor vroeg het parcours veel technische vaardigheden.

Van Breda en Ockeloen

Na die laatste klim, de trappen en de strobalen ging Rick van Breda op kop samen met Jasper Ockeloen. In de groep daarachter werd niet echt gejaagd op de koplopers, zodat de twee koplopers uit moesten gaan maken wie er won. Europees kampioen Ockeloen kwam als eerste van het strand af in Egmond en sprintte meteen door naar de finish, waar hij een tijd van 1.02,37 liet noteren. Rick van Breda moest genoegen nemen met de tweede plek in 1.02,39 en Ramon Sinkeldam werd derde in 1.02,55, voor Thijs Zonneveld in 1.02,57.

"Het was lastig vandaag met veel aanvallen in het begin", zei Ockeloen na de finish. "Bij de strobalen kon ik naar Rick (Van Breda, red.) toerijden. Hij was erg sterk vandaag."

Nina Kessler wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen gingen Nina Kessler en de Bergense Rozanne Slik al vroeg aan de leiding. Na de laatste klim en de strobalen ging Nina Kessler alleen op kop. Ze kwam in Egmond als eerste van het strand af en reed alleen naar de finish in 1.13,51. Rozanne Slik werd tweede in 1.13,59 en Ellen van Dijk kwam als derde over de finish na 1.14,18.

"Ik heb één foutje gemaakt", zei Rozanne Slik na afloop over haar strijd met Nina Kessler. "Ik ging bij Castricum niet als eerste over de strobalen en daarna kon ik niet meer bij haar komen."