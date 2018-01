'Fouten gemaakt in zaak homomishandeling Xeverio'

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft fouten gemaakt in de woordvoering rond de zaak van de mishandelde homoseksueel Xeverio Valies.

Dat zegt politiewoordvoerder en voorzitter van politienetwerk Roze in Blauw Ellie Lust tegen Het Parool. De 24-jarige Xeverio werd zaterdag 6 januari bij metrostation Wibautstraat met een baksteen op zijn hoofd geslagen en vervolgens beroofd.

Volgens Xeverio werd hij door zijn belagers uitgescholden voor homo en 'boeler', het Surinaamse woord voor homo. Desondanks stelde de politie dat het eerst ging om 'een ordinaire beroving', en is homogerelateerd geweld (nog) niet bewezen geacht. Die reactie kwam de politie op veel kritiek te staan binnen de lhbt-gemeenschap.

'Te snel benoemd'

"Er is te snel benoemd dat dit mogelijk gewoon een ordinaire straatroof is", zegt Lust tegen de krant. "Ik denk dat het beter was geweest als we hadden gezegd: we weten dat het slachtoffer een jonge homoseksueel is. We gaan kijken of dat heeft meegespeeld in de beroving en mishandeling."

'Lastig te bewijzen'

Eerder zei Lust voor de camera van AT5 dat het lastig te bewijzen is of iets werkelijk te maken heeft met geaardheid of gender. Maar volgens strafrechtadvocaat Sidney Smeets is dat een misvatting.

Lust benadrukt in de krant vandaag dat de politie de zaak serieus in onderzoek heeft, inclusief het discriminatie-aspect. "Ik snap de onrust in de lhbt-gemeenschap, maar neem van mij aan dat dit soort zaken tot op de bodem wordt uitgezocht."