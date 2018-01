Kijk terug: strandrace in Egmond, Tata Steel schaaktoernooi én formatiedansen in Amsterdam

NOORD-HOLLAND - NH deed vandaag op de Facebookpagina van NH Leeft live verslag van drie evenementen in onze provincie. De activiteiten hebben allemaal een wedstrijdelement: van de jaarlijkse strandrace Egmond-Pier-Egmond tot een wedstrijd Ballroom en Latin dansen in Amsterdam.

Het eerste evenement op het programma begon gelijk lekker vroeg: om 10.00 uur was op de Facebookpagina van NH Leeft de jaarlijks terugkerende strandrace Egmond-Pier-Egmond te zien. Duizenden getrainde fietsers waren ook dit jaar weer van de partij. En 2018 is een jubileumeditie, want de wedstrijd werd voor de 20e keer georganiseerd. Om die reden was het parcours iets aangepast en was er een extra onderdeel: een klim naar de hoge duin bij Wijk aan Zee.

Tata Steel Chess

Ook waren we bij het grootste schaaktoernooi van de wereld: het Tata Steel Chess in Beverwijk. Uit de hele wereld komen de grootmeesters weer schaken om de felbegeerde schaaktitel. Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee wordt dit jaar voor de 80e keer georganiseerd en wordt internationaal gezien als het Wimbledon van het schaken. "Dit jaar doen er vier wereldkampioenen mee. Daar zijn we heel trots op", aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

Formatiedansen in Hoorn

De middag werd swingend en dansend afgesloten bij de formatiedanswedstrijd Dance to Impress in Amsterdam. De beste dansers kwamen hier samen om hun Ballroom en Latin dansmoves te laten zien. Het Hoornse DSV Dance Impression organiseert het evenement. Zij doen dit jaar voor het laatst mee.