Alleen de allersterksten fietsen én lopen in Egmond

EGMOND AAN ZEE - Alleen de meest veelzijdige sporters doen het: in één weekeinde meedoen aan zowel de mountainbike-strandrace Egmond-Pier-Egmond (zaterdag), als de halve marathon van Egmond een dag later. Komend weekeinde staan beide evenementen weer op het programma.

Al jaren wordt er een klassement opgemaakt van de beste prestaties in beide evenementen en steevast staat de naam van Pim Molenaar uit Heiloo bovenaan of bijna bovenaan. Hij werd al drie keer eerste in het combi-klassement, en werd ook al eens tweede en derde. "Komend weekeinde hoop ik voor mijn vierde te gaan. Dat zou mooi zijn."

Hij is één van de weinige sporters die mountainbiken en hardlopen op hoog niveau combineert. Eén van de afzonderlijke wedstrijden winnen gaat hem niet lukken, daarvoor is het lid van het team van Theo Schilder niet genoeg specialist. Maar bijna niemand kan hem kloppen als er een klassement wordt opgemaakt van beide wedstrijden.

Goede combinatie

Van origine is hij hardloper, maar als oud-inwoner van Egmond ontkwam hij er niet aan: mountainbiken op het strand. Dat doen ze daar in groten getale en dus waagde ook hij zich eraan. Met succes. Maar hij bleef er ook bij lopen. "Mensen denken soms dat beide sporten niet samengaan, omdat je heel andere spieren gebruikt. Maar bij mij werkt de combinatie juist heel goed."

Komend weekeinde lijkt het voor hem en zijn concurrenten iets minder zwaar te gaan worden als in het verleden. De mountainbikerace start zaterdag namelijk al om 09.00 uur. Daardoor kan hij langer rusten tot de start van de halve marathon zondag. Molenaar: "Maar pittig blijft het hoor, twee van die wedstrijden achter elkaar. Maar de voldoening is daardoor na afloop wel extra groot. Zeker als ik heb gewonnen..."